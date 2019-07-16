السعودية ترفض الادعاءات القطرية وتؤكد : لم ولن نمنع أي قطري من إداء فريضة الحج

أحمد أبوعقيل

جددت السعودية رفضها الادعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، بأن حكومة المملكة تضع العراقيل أمام القطريين أو مقيمين في قطر لأداء مناسك الحج والعمرة، وهو ما ينافي الحقيقة، حيث إن الجهات المختصة في المملكة قد هيّأت جميع السبل ويسّرت لقدوم الحجاج والمعتمرين من دول العالم كافة بما فيها دولة قطر.

وأعربت السعودية، عن تقديرها وشكرها لما عبّرت عنه الأوساط الإسلامية من تأييد وترحيب بدعوة المملكة لحجاج بيت الله الحرام للتفرغ لأداء شعائر الحج بكل سكينة والبعد عن كل ما يعكر صفوه، وثناء على الجهود والخدمات المتكاملة والمتميزة التي تبذلها لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، مشيرةً إلى أن المملكة استقبلت هذا العام قرابة 8 ملايين مسلم أدوا مناسك العمرة، وستستقبل بمشيئة الله نحو مليوني حاج من جميع دول العالم.

وفالت وزارة الحج والعمرة في السعودية، إنها "حريصة" على تسخير كافة الإمكانيات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من دولة قطر، أسوة بما تقوم به تجاه عموم المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة".

وأفادت بأن الوزارة "أطلقت عدة روابط إلكترونية لتمكين المواطنين القطريين والمقيمين في قطر من حجز أماكن إقامتهم، والتعاقد على الخدمات التي يرغبونها والقدوم عبر أي خطوط جوية غير الخطوط القطرية لأداء مناسك العمرة"، وقالت إنه "وفي المقابل، قامت الدوحة بحجب هذه الروابط عن المواطنين القطريين والمسلمين المقيمين في قطر".

كما وجهت وزارة الحج والعمرة الدعوة للمسؤولين عن شؤون الحج في قطر هذا العام 2019 (1440 هـ) كغيرهم من المسؤولين في الدول الإسلامية، للقدوم للمملكة لترتيب قدوم الحجاج القطريين.

السعودية تستثني القطريين من التسجيل الإلكتروني لأداء العمرة

ومنحت السعودية أمكانية حجز باقات خدمات العمرة بشكل مباشر عند وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني قبل وصولهم.

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جاء ذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلباتهم.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن هذا الإجراء يأتي إنفاذًا لتوجيهات ملكية باستثناء القطريين من التسجيل الإلكتروني الذي تم حجبه، وتمكينهم من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة.

جه الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة 1300 حاج وحاجة من مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج لهذا العام . وذلك ضمن برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج" الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنويا.

وأعلن ذلك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة.

وأكد آل الشيخ، أن أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز "يجسد حرصه الدائم على العناية بمصالح المسلمين في أنحاء العالم، ويدل على اهتمام ولاة أمر هذه البلاد المباركة بالإسلام والمسلمين، وتقوية أواصر ووشائج العلاقات والتضامن الإسلامي المبنية على تعاليم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم." حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية.

ممنوع رفع الشعارات السياسية والمذهبية

وطالب مجلس الوزراء السعودي بعدم برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، مؤكدا على أنه لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، للحيلولة دون القيام بها، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".