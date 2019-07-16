غريب: سننظم مواجهة السلطة عبر مؤتمر وطني لانقاذ البلد

أكد أمين عام "الحزب الشيوعي اللبناني" حنا غريب "اننا نحن لا نقطع الطريق على الناس، وولا مرة قطعنا الطرقات على الناس"، مشيراً الى "اننا نقوم بتظاهرة لأن النواب يناقشون مشروع الموازنة، وما يناقشوه هو ليس مشروع موازنة بل يدرسون كيفية الاستمرار بنهب المال العام عبر الموازنة، يدرسون نهب المال من جميع أصحاب الدخل المحدود"، لافتاً الى ان "هذا المشروع هو مشروع نهب لكل الموظفين مدنيين وعسكريين متقاعدين ومتقاعدين ومستأجرين".
وتصريح له من ساحة رياض الصلح، رأى غريب أن "هؤلاء يسرعون الانهيار المالي عبر الموازنة ويأخذون البلد الى الانهيار، ويدفعون اللبنانين تبعات النهب، فهم لم يقتربوا من مزاريب الهدر والفساد لا في الكهرباء ولا الماء ولا المطار، ولم يقتربوا من حيتان المال ولم يفرضوا عليهم شيئا بل فقط استهدفوا الشعب اللبناني لتهجيره وأحباطه".
وأكد ان "هذا البلد تحت الوصايات، هذه التزامات لبنان ومسؤولينه بصندوق النقد الدولي، فالمطلولب تركيع لبنان واخضاعه، هناك قرار بعدم وقوف هذا البلد على رجليه وهذه السلطة آداة أصحاب هذا القرار".
وشدد غريب على ان "حجم المواجه يكبر، فكل يوم لا نسمع الا صرخات الناس تطالب وتتكلم وتحكي، والنتيجة ان من لم ينزل بالسابق الى الشارع اليوم ينزل، فمتى كان المتقاعدين ينزلون بهذه القوة، والطلاب منذ خمسون سنة لم ينزلوا الى الشارع ومعهم الاساتذة والاداريين والمستأجرين والمتعاقدين والمياومين"، مؤكداً "اننا سنكمل المشوار وسننظم المواجهة عبر مؤتمر وطني لانقاذ البلد، فالمسألة ليست مسألة موازنة بل مسألة انقاذ وطن وشعب من هذه السلطة"، مشيراً الى أن "هذا المؤتمر سيضم كل الفئات الشعبية والقوى العلمانية والمدنية اللاطائفية".
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