رامبلنغ وريتشارد التقيا قائد الجيش في قيادة فوج الحدود البرية الثاني

التقى السفير البريطاني كريس رامبلنغ والسفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد، قائد الجيش العماد جوزيف عون في مقر قيادة فوج الحدود البرية الثاني. وخلال اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية، تمت مناقشة التقدم الحاصل في مشروع أمن الحدود اللبنانية-السورية، وفق بيان للسفارة البريطانية.
ولفت رامبلنغ في تصريح بعد الاجتماع الى أن "هذه الوحدات أدت دورا مهما في العمليات ضد داعش وجماعة النصرة والتي أدت إلى نجاح عملية فجر الجرود. إن زيارتنا اليوم لمناقشة التقدم المحرز في أمن الحدود اللبنانية السورية، تجسد الثقة في الجيش اللبناني وتمكنه من ضمان سيطرة الدولة على الحدود مع سوريا".
أضاف: "كررت للعماد عون دعم المملكة المتحدة الثابت للبنان من خلال المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والإنسانية المستمرة، بالإضافة إلى المزيد من الدعم للجيش اللبناني وغيرها من الأجهزة الأمنية. ويبقى الجيش اللبناني المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان. وسنستمر بكوننا شركاء فخورين للجيش اللبناني ونتطلع إلى تعزيز علاقاتنا العسكرية والأمنية بشكل أكبر".
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