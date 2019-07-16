مصلحة الليطاني اعلنت عن انتهاء اعمال الصيانة في منطقة كفرفالوس

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ان "الفرق الفنية في المصلحة والشركة المتعهدة قد انهت تنفيذ اعمال الصيانة واصلاح العطل في كاسر الضغط رقم 2 في منطقة كفرفالوس"، مشيرة الى انه "تم معاودة برنامج التغذية للمشتركين الري على كامل مشروع ري صيد - جزين، الذي يروي مناطق شرق صيدا و ساحل قضاء جزين".
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