مصلحة الليطاني اعلنت عن انتهاء اعمال الصيانة في منطقة كفرفالوس

اعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ ان "الفرق الفنية في المصلحة والشركة المتعهدة قد انهت تنفيذ اعمال الصيانة واصلاح العطل في كاسر الضغط رقم 2 في منطقة ​كفرفالوس​"، مشيرة الى انه "تم معاودة برنامج التغذية للمشتركين الري على كامل مشروع ري صيد - جزين، الذي يروي مناطق شرق صيدا و ساحل ​قضاء جزين​".

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