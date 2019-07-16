منيمنة عرض وفقيه اجراءات وزارة العمل ضمن خطة مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية

التقى رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة في مقر اللجنة في السراي الكبير رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه والامين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر، وتناول البحث الازمة التي أثارتها إجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق أصحاب بعض المهن المختلفة والعمال الفلسطينيين، ضمن خطة الوزارة "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية".
واشار فقيه بعد اللقاء الى انه "جاء بعد اجتماع مع الزملاء في اتحاد عمال فلسطين لاستيضاح الوزير منيمنة اجواء مساعيه لمعالجة اثار هذه الاجراءات على اللاجئين الفلسطينيين. ونحن اذ نؤكد اننا مع كل ما يصون ويحفظ حق العامل اللبناني، ويحميه في ظل مزاحمة اليد العاملة الاجنبية، ندرك ان موضوع العامل الفلسطيني مختلف، فالفلسطيني ليس نازحا بل هو لاجىء ولا ينطبق عليه ما ينطبق على العمال الاخرين".
اضاف: "ان الاتحاد العمالي العام سيلتقي الاربعاء مع وزير العمل لبحث في كيفية الخروج من هذه الازمة وتخفيف التوترات وردود الفعل، والعمل في الوقت نفسه على تفعيل العمل بالقانونين المعدلين 128 و129 اللذين ينظمان العمالة الفلسطينية في لبنان عبر اصدار المراسيم التطبيقة لهما".
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