عثمان التقى الامين العام للانتربول وعرض معه سبل تعزيز المهام الشرطية لمكافحة الإرهاب

التقى المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ أمين عام منظمة ​الانتربول​ جورغن ستوك وبحث معه في سبل تعزيز المهام الشرطية في مجال ​مكافحة الإرهاب​ وملاحقة الإرهابيين، وتطوير العلاقة فيما بين المنظمة و​قوى الامن الداخلي​.

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