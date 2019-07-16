مستوصف مار شربل-البوشرية أقام عشاءه السنوي دعمًا للقضايا الإنسانية

دعا مدير مستوصف مار شربل الخيري- سد البوشرية والمركز الاجتماعي الثقافي الصحي الخيري ايلي تنوري، خلال العشاء السنوي الخيري للمستوصف والمركز، الى "مد أواصر التعاون والمساعدة بين الجميع كي يعيش كل واحد منا بسلام وطمأنينه مع نفسه والآخرين".
وتوجه بالشكر "لكل من ساعد وقدم الدعم وسهر على تنظيم الحفل في سبيل إنجاحه من أجل الانسان".
وشارك في العشاء القيم العام للبطريركية المارونية المونسنيور جان مارون قويق ممثلًا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، راعي أبرشية طرابلس وجبل لبنان للسريان الأرثوذكس المطران جورج صليبا، النائب البطريركي في بطريركية السريان الكاثوليك الأنطاكي المطران شارل مراد، النائبة ووزيرة الاقتصاد والبلديات في حكومة ولاية فكتوريا - أوستراليا مارلين كيروز، وحشد من الفاعليات الدينية والسياسية والاجتماعية.
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