أفاد المكتب الاعلامي لوزارة العمل بأن "فرق التفتيش في وزارة العمل استكملت اليوم مهامها ميدانياً لقمع المخالفات والحرص على احترام القانون وعملاً بخطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية التي اطلقها الوزير كميل ابو سليمان وتم ذلك بمؤازة قوى الامن الداخلي وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات".
وفي بيان له، لفت المكتب إلى أنه "شمل التفتيش 9 منطقة ليوم الثلثاء 16 تموز 2019 ، وهي: الحازمية، الاشرفية، جبيل، رياق، الصرفند، زفتا، البترون، عبدل ايلات وايعات وزار المفتشون 95 مؤسسة ومحلاً. والنتيجة هي 3 اقفالات، 55 ضبطاً و16 انذاراً".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة العمل: 3 اقفالات و55 ضبطا و16 انذارا حصيلة عمل المفتشين اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.