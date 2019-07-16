وزارة العمل: 3 اقفالات و55 ضبطا و16 انذارا حصيلة عمل المفتشين اليوم

أفاد المكتب الاعلامي ل​وزارة العمل​ بأن "فرق التفتيش في وزارة العمل استكملت اليوم مهامها ميدانياً لقمع المخالفات والحرص على احترام القانون وعملاً بخطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية التي اطلقها الوزير ​كميل ابو سليمان​ وتم ذلك بمؤازة ​قوى الامن الداخلي​ وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات".

وفي بيان له، لفت المكتب إلى أنه "شمل التفتيش 9 منطقة ليوم الثلثاء 16 تموز 2019 ، وهي: ​الحازمية​، ​الاشرفية​، جبيل، رياق، ​الصرفند​، زفتا، ​البترون​، عبدل ​ايلات​ وايعات وزار المفتشون 95 مؤسسة ومحلاً. والنتيجة هي 3 اقفالات، 55 ضبطاً و16 انذاراً".