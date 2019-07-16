كرم: لن نستسلم الى الفوضى في مسائل تتعلّق بمالية الدولة

اكد أمين سر "تكتل الجمهورية القوية" النائب السابق فادي كرم أن "القوات اللبنانية لن تستسلم الى الفوضى في مسائل تتعلّق بمالية الدولة"، مشيرا الى ان "القوات ستطالب بإحالة قطع الحساب في اسرع وقت ممكن".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم" اشار كرم الى ان "القوات اللبنانية طرحت بنودا اصلاحية وطالبت إدراجها في الموازنة العامة، وكان الهدف من ذلك المصلحة العامة وليس من اجل اي مصلحة خاصة، ولكن لم يؤخذ بهذه البنود الاصلاحية، وهذا مؤسف".
وحول العقوبات الأميركية على حزب الله اوضح كرم انه "كنا قد نبهنا منذ فترات طويلة ان على قيادة "حزب الله" ان تكون واعية لوجود فخ قد يقع فيه البلد ويدفع ثمنه الشعب اللبناني بأكمله".
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