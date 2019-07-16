كرم: لن نستسلم الى الفوضى في مسائل تتعلّق بمالية الدولة

اكد أمين سر "تكتل الجمهورية القوية" النائب السابق ​فادي كرم​ أن "​القوات اللبنانية​ لن تستسلم الى الفوضى في مسائل تتعلّق بمالية ​الدولة​"، مشيرا الى ان "القوات ستطالب بإحالة قطع الحساب في اسرع وقت ممكن".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم" اشار كرم الى ان "القوات اللبنانية طرحت بنودا اصلاحية وطالبت إدراجها في ​الموازنة​ العامة، وكان الهدف من ذلك المصلحة العامة وليس من اجل اي مصلحة خاصة، ولكن لم يؤخذ بهذه البنود الاصلاحية، وهذا مؤسف".

وحول ​العقوبات الأميركية​ على ​حزب الله​ اوضح كرم انه "كنا قد نبهنا منذ فترات طويلة ان على قيادة "حزب الله" ان تكون واعية لوجود فخ قد يقع فيه البلد ويدفع ثمنه ​الشعب اللبناني​ بأكمله".