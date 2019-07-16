المركز الانطاكي الاورثوذكسي للاعلام: أفلام هدفها تسخيف شخص يسوع الإله المتجسد

أفاد المركز الانطاكي الاورثوذكسي للاعلام بانه "معروف بلغة السينما والإعلام والشعر والفن وما شابه أن المشاهد الإيحائيّة هي أكثر تأثيرًا من المشاهد الواضحة المباشرة، ونحن في حملتنا "شوفوا_للأهل" نحذّر منها دائمًا بخاصة في المشاهد التي تدخلها بقوّة شركات إنتاج الأفلام السينمائيّة الموجّهة للأولاد"، مشيراً إلى أنه "أحدث مثال الفيلم الجديد ل Le Secret de la Potion Magique Asterix: والذي يُعرض فيه مشهد لشخصيّة تشير إلى الرب ​يسوع المسيح​ كشخص ساحر يقوم بعجيبة تكثير الأرغفة الخمسة، المذكورة في الأناجيل الأربعة "مت ١٣:١٤-٢٣ + مر٣٠:٦-٤٤ + لو١٠:٩-١٧ + يو١:٦-١٥".

وفي بيان له، لفت المركز إلى أن "الحوار يشير إلى أنّه أملهم الوحيد وهو فرصة نجاتهم الأخيرة، إذ القصة تدور حول أن الشخص الذي يقوم بصناعة الخلطة السحريّة والتي تعطي أفراد القبيلة قوّة غير طبيعيّة تجعلهم ينتصرون على ​الرومان​، أصبح عاجزًا لتأمين هذه الحماية على أثر حادث تعرّض له والمشهد ليس بطويل لكنّه مؤثّر ولا يجب أن نستخف أبدًا بهذه الأمور، ولنتذكّر دائمًا بأنها جزء من سلسلة تتخزّن في اللاوعي عند أولادنا مِن عدّة أفلام، وهدفها تسخيف شخص يسوع الإله المتجسّد".