قائد الجيش التقى سفير اسبانيا وعرض معه علاقات التعاون

التقى قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ سفير مملكة ​إسبانيا​ في ​لبنان​ خوسيه ماريا فريه دولابينا والملحق العسكري الإسباني العقيد فرنندوا ريو، وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين. كما التقى العماد عون الوزير السابق ​يعقوب رياض الصراف​.

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