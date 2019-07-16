مسؤول ايراني: اسقاط الطائرة المسيرة الاميركية حطم هيمنة الاستكبار

اكد قائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد امير علي حاجي زادة ان "اسقاط الطائرة المسيرة الاميركية العملاقة غلوبال هاوك حطم هيمنة الاستكبار العالمي"، مشيراً إلى أن "هذه العمليات ابعادا مختلفة ستتضح بمرور الزمان".
ولفت إلى أن "عملية اسقاط الطائرة الاميركية المسيرة في المجال الجوي الايراني كانت ناجحة من جميع الجهات مثلما قال سماحة قائد الثورة الاسلامية، اذ ان هذه العملية حطمت هيمنة الاستكبار وكشفت للجميع عن هيكليته المهترئة والمتصدعة"، مشيراً إلى أن "اذناب اميركا كانوا قد تلقوا الصفعة من ايران من قبل الا انها كانت المرة الاولى التي يتم فيها اظهار اقتدار ايران الاسلامية في مواجهة اميركا".
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