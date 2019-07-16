لجنة أطباء السودان: مقتل شاب بعد تعرضه للتعذيب على أيدي أمنيين بغرب البلاد

اتّهمت لجنة "أطباء السودان" المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاج، قوات الدعم السريع بـ"قتل شاب بعد تعذيبه وآخرين في مدينة الضعين في ولاية شرق دارفور غرب السودان، ما يرفع عدد القتلى بأيدي هذه القوات إلى ستة أشخاص في ثلاثة أيام".
ولفتت إلى أنّ الحادث بدأ حين اتّهم عناصر القوات الشباب بسرقة هواتف محمولة"، مشدّدةً على أنّ "استمرار هذه الهمجية والعبث بسلامة المواطنين من قبل ميليشيا الجنجويد، وعدم خضوعها لأيّ قانون أو عرف أو أخلاق، يؤكّد أنّها تجد غطاءً وحمايةً من المجلس العسكري"
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