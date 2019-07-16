الخارجية الصينية: لايوجد بديل للاتفاق النووي

انتقد المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الصينية​ كانغ شوانغ "المواقف الاميركية من ​الاتفاق النووي​"، مؤكدا ان "الاتفاق النووي مع ​ايران​ لابديل له، وان السبيل الوحيد للحد من التوترات هو التنفيذ المؤثر والكامل له".

وشدد على "ضرورة التنفيذ المؤثر والكامل للاتفاق النووي وان هذه الاتفاق لايوجد بديلا له "، مؤكداً أن "الاتفاق النووي لايقبل بديلا منتقدا مواقف ​الادارة الاميركية​ ازاء هذا الاتفاق"، مشيراً إلى ان "التنفيذ الكامل والمؤثر لهذا الاتفاق هو السبيل العملي والمؤثر الوحيد لتسوية الملف النووي الايراني والحد من التوترات ".

كما اعلن ان "قضية التزام ايران بالاتفال النووي رهن بلجنة مشتركة تشرف على تنفيذ هذا الاتفاق وعزا التوترات الاخيرة الى "خروج ​اميركا​ العام المنصرم من الاتفاق النووي وفرضها الحظر من جديد على ايران "، مؤكداً "ضرورة ان تضع اميركا حدا لممارسة الضغط على ايران وان تمهد الارضية للحل السياسي والدبلوماسي للتوترات".