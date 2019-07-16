مقتل 5 أشخاص جراء انهيار مبنى سكني جنوب غربي الهند

أفادت معلومات ​صحفية​ عن "مقتل 5 أشخاص جراء ​انهيار مبنى​ سكني عمره 100 عام في مدينة ​مومباي​ بجنوب غربي ​الهند​"، مشيرةً إلى أن "هناك مخاوف من أن يكون أكثر من 40 شخصا آخرين عالقين تحت أنقاض المبنى".

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