مسؤولون بالبنتاغون: نعتقد أن إيران تحتجز ناقلة النفط التي فقدت بمضيق هرمز

أفاد مسؤولون في وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" لقناة "العربية" بـ"إننا نعتقد أن إيران تحتجز ناقلة النفط التي فقدت في مضيق هرمز".
وكانت وكالة "الأسوشيتد برس" التركية قد افادت عن "اختفاء ناقلة نفط إماراتية كانت تعبر مضيق هرمز قبل يومين"، مشيرة الى "وجود مخاوف بشأن مصيرها".
ولفتت الوكالة الى ان "ناقلة النفط الإماراتية توقفت عن إرسال إشارات بموقعها أثناء عبورها مضيق هرمز قبل يومين".
فيما نفى مسؤول إماراتي لقناة "العربية" "أن تكون ناقلة النفط المفقودة في مضيق هرمز إماراتية"، مؤكداً أن "ناقلة النفط غير مملوكة أو مشغلة من الإمارات ولم ترسل نداء استغاثة".
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