وزیر الإعلام الكویتي شدد على متانة العلاقة بين بلاده ومصر

أكد وزیر الإعلام الكویتي، ​محمد الجبري​ أن "العلاقات بین الكویت ومصر متمیزة وعمیقة وتزداد رسوخا"، مشيراً إلى "أننا الیوم كدول عربیة مطالبون بتعاون إعلامي أوثق یكون أكثر حرصا على وحدة الصف العربي ومحافظا على مصالحه ومكتسباته، مجسدا روح التسامح، ومشیعا مبادىء السلام، وناشرا للفضیلة وقبول الآخر".

وأثنى على "الجھود المبذولة للأمانة العامة لجامعة الدول العربیة، ممثلة بأمینھا العام أحمد أبو الغیط، في الإعداد لھذا الاجتماع الھام، الذي یأتي بوقت أحوج ما نكون فیه لرؤیة إعلامیة عربیة موحدة، مدعومة بتنسیق المواقف لمواجھة التحدیات التي تشھدھا المنطقة و​العالم​ أجمع"، منوهاً بـ"تطور العلاقات بین البلدین الشقیقین برعایة أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئیس المصري عبد الفتاح السیسي".