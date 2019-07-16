مسؤول إماراتي نفى أن تكون ناقلة النفط المفقودة في مضيق هرمز إماراتية

نفى مسؤول إماراتي لقناة "العربية" "أن تكون ناقلة ​النفط​ المفقودة في ​مضيق هرمز​ إماراتية"، مؤكداً أن "ناقلة النفط غير مملوكة أو مشغلة من الإمارات ولم ترسل نداء استغاثة".

وكانت وكالة "الأسوشيتد برس" التركية قد افادت عن "اختفاء ناقلة نفط إماراتية كانت تعبر مضيق هرمز قبل يومين"، مشيرة الى "وجود مخاوف بشأن مصيرها".

ولفتت الوكالة الى ان "ناقلة النفط الإماراتية توقفت عن إرسال إشارات بموقعها أثناء عبورها مضيق هرمز قبل يومين".