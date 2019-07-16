المركزي الإيراني: الريال امتص الصدمة والمؤشرات الاقتصادية تتعافى

أعلن ​محافظ​ ​البنك المركزي الايراني​ عبد الناصر همتي أن "العملة الوطنية الريال امتصت الصدمة في الشهرين الماضيين وأن جميع المؤشرات الاقتصادية تتجه نحو التعافي"، موضحًا أن "معدل التضخم و​البطالة​ في تراجع".

وأكد همتي أنه "تم تخصيص 12 مليار دولار عملة أجنبية لتغطية الواردات منذ 21 آذار الفائت، وأن بمساعدة المصدرين انخفض الاعتماد على العملة المحققة من مبيعات ​النفط​"، مشددًا على أن "البنك المركزي لا يتدخل بسعر صرف الريال من منطلق الاعتقاد بأن السوق والمؤشرات الاقتصادية، ستحدد ذاتيًا السعر".

ولفت الى أن "البنك المركزي يبذل جهدًا حثيثًا للتحكم بالسيولة بالرغم من مواجهة الوحدات الانتاجية شحة بسبب ارتفاع سعر صرف النقد الأجنبي"، مبينًا أن "التحكم بالسيولة من الاهداف الرئيسة للبنك المركزي في العام الجاري ومن المؤمل عدم مواجهة آثار التضخم وتذبذب سعر الصرف".