الجيش التركي أعلن تدمير 177 مغارة لـ"بي كا كا" شمالي العراق بإطار عملية "المخلب 2"

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، في بيان، "تدمير 153 لغمًا وعبوة ناسفة و177 مغارة ومخبأً لمنظمة "بي كا كا" شمالي ​العراق​، في إطار عملية "المخلب 2" المستمرّة في منطقة هاكورك".

وكانت قد أفادت ​وزارة الدفاع التركية، يوم السبت 13 تموز،​ بأنّ "كنتيجة لتطورات عمليّة "المخلب-1" المستمرّة بنجاح في هاكورك شمالي ​العراق​، أطلقت ​القوات التركية​ عملية "المخلب-2" في مناطق مختلفة يتمركز فيها "إرهابيّون" أيضًا".

وأوضحت في بيان، أنّ "العمليّة تستمرّ كما هو مخطّط لها بدعم من سلاح القوات الجويّة والبريّة"، لافتةً إلى "استمرار عمليّة "المخلب-1" في استهداف مستودعات ذخيرة وتحصينات ومخابئ وملاجئ تابعة لمنظمة "بي كا كا"في منطقة هاكورك".