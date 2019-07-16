أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، "تدمير 153 لغمًا وعبوة ناسفة و177 مغارة ومخبأً لمنظمة "بي كا كا" شمالي العراق، في إطار عملية "المخلب 2" المستمرّة في منطقة هاكورك".
وكانت قد أفادت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت 13 تموز، بأنّ "كنتيجة لتطورات عمليّة "المخلب-1" المستمرّة بنجاح في هاكورك شمالي العراق، أطلقت القوات التركية عملية "المخلب-2" في مناطق مختلفة يتمركز فيها "إرهابيّون" أيضًا".
وأوضحت في بيان، أنّ "العمليّة تستمرّ كما هو مخطّط لها بدعم من سلاح القوات الجويّة والبريّة"، لافتةً إلى "استمرار عمليّة "المخلب-1" في استهداف مستودعات ذخيرة وتحصينات ومخابئ وملاجئ تابعة لمنظمة "بي كا كا"في منطقة هاكورك".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش التركي أعلن تدمير 177 مغارة لـ"بي كا كا" شمالي العراق بإطار عملية "المخلب 2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.