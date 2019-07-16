"التايمز": بريطانيا سترسل سفينة حربية ثالثة وناقلة إلى الخليج

أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية بان "​بريطانيا​ سترسل ​سفينة​ حربية ثالثة وناقلة إلى ​الخليج​"، مشيرةً إلى أن "إرسال سفينة حربية بريطانية ثالثة للخليج لا علاقة له بأزمة إيران".

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