الكويت تفرج عن سفينة إيرانية بعد احتجازها 10 أشهر لأسباب قانونية

كشفت تقارير إخبارية، يوم الإثنين، بأن السلطات المختصة في الكويت أفرجت عن سفينة إيرانية من ميناء الشعيبية بعد احتجازها لما يقرب من 10 أشهر؛ بسبب خلاف قانوني حول ملكيتها.

وأفادت وكالة أنباء ”ايلنا“ الإيرانية بأن شركة ”تايدو اتر“ أعلنت أن السفينة اروند تاير 1000 غادرت ميناء الشعيبية الكويتي وتحركت نحو المياه الإيرانية، وذلك بعد إفراج السلطات الكويتية عن السفينة بعد احتجاز دام لحوالي 10 أشهر.

وكانت السلطات الكويتية احتجزت السفينة الإيرانية بعد ثبوت خلاف قانوني بحقها، حيث تمثل هذا الخلاف في عدم خضوع السفينة لملكية شركة تايدو اتر بعد خصخصتها وذلك بعد تأجير السفينة لمدة 180 يومًا.

وذكرت الوكالة الإيرانية أن قوات خفر السواحل لميناء الشعيبية الكويتي أوقفت السفينة الإيرانية وقامت باحتجازها في الميناء، حيث فتحت السلطات تحقيقًا في وضع السفينة بعد دخولها المياه الإقليمية للكويت.