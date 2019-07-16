تركيا تتحدى العقوبات الأوروبية وتواصل التنقيب شرقي المتوسط

أعلنت تركيا اليوم تحديها للعقوبات الأوربية وواصلت التنقيب شرقي المتوسط .

أوضحت الخارجية التركية، أن العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي رداً على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية في المياه الإقليمية القبرصية لن تؤثر على تصميم أنقرة على استكشاف الطاقة في شرق المتوسط.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر أمس الأول سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا، وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موجيريني في ختام

اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ 28 عقد في بروكسل "تم إقرار اجراءات بحق تركيا وستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأفادت عدةمصادر أوروبية أن العقوبة الأكبر هي اقتطاع 145،8 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق اوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا خلال العام 2020. كما طلب من البنك الأوروبي للاستثمار مراجعة شروط تمويله

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لتركيا حسب ما أفادت مصادر أوروبية عدة.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد هددوا في نهاية يونيو بفرض عقوبات على أنقرة في حال رفضت وقف عمليات التنقيب "غير الشرعية".

إالا أن عمليات التنقيب هذه تواصلت رغم التحذيرات الأوروبية وبات الوضع "غير مقبول" حسب هذا الدبلوماسي.

والمعروف أن جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي لا تمارس سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين تسيطر القوات التركية على القسم الشمالي البالغة مساحته ثلث الجزيرة وأعلنت فيه "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دولياً.