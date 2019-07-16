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الكونغو الديمقراطية تعلن وفاة الحالة المصابة بالإيبولا في جوما

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أعلنت السلطات في الكونغو الديمقراطية وفاة أول إصابة بفيروس "الإيبولا" في مدينة جوما، والتي تعد أكبر مدينة متأثرة بالوباء الحالي شرقي البلاد.

وذكر راديو فرنسا الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الحالة المصابة بحمى "الإيبولا" توفيت أثناء نقلها إلى منطقة "بوتومبو.
وكانت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية قد

أعلنت الأحد الماضي اكتشاف أول حالة "إيبولا" في مدينة جوما شرقي البلاد، مما أثار مخاوف من احتمال انتشار الفيروس بصورة أسرع في منطقة مكتظة بالسكان قرب الحدود الرواندية.
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