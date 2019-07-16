بعد انسحاب الإمارات.. الكويت تعلن موقفها من البقاء باليمن

أعلنت الكويت، للمرة الأولى، موقفها من بقائها عسكريًا في اليمن، بعد انسحاب دولة الإمارات من التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية.

قال نائب وزير الخارجية، خالد الجار الله، في تصريح له على هامش مشاركته في احتفال السفارة الفرنسية في البلاد بعيدها الوطني، إنه "لا جديد بالنسبة للقوات الكويتية المشاركة مع الأشقاء في السعودية للدفاع عنها، والأشقاء في الإمارات يتحدثون عن دعم خيار السلام، وهذا الخيار جميعنا نسعى لتحقيقه ودعمه وتعزيزه"، لافتًا إلى أن "ما أعلنته الإمارات حول الانسحاب مسألة لا تتعدى عملية إعادة انتشار، وإعادة تموضع لهذه القوات"، وذلك بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

كان مسئول إماراتي كشف، للمرة الأولى، سر سحب قوات الإمارات العربية المتحدة من اليمن، وعن الوجهة الجديدة

التي ستسلكها تلك القوات.

قال مسئول إماراتي رفيع، لصحيفة "البيان" الإماراتية: "ما حدث هو عملية إعادة انتشار للقوات الإماراتية في اليمن، من أجل دعم المسار السياسي"، وتابع: "كما أن سحب القوات الإماراتية كان لإفساح المجال للقوات اليمنية، لأخذ دورها في عدد من المناطق المحررة".

ومضى: الإمارات تعمل في اليمن، ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

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واستطرد: "لدينا خطة لإعادة الانتشار في اليمن، من أهدافها الرئيسية إعطاء دفعة أقوى للعملية السياسية وإنجاحها من أجل إحلال السلام في اليمن، إضافة إلى إفساح المجال للقوات اليمنية لتستلم زمام الأمور على الأرض".

وقال المسئول إن الإمارات تشرف على تدريب

نحو 90 ألف عسكري يمني، باتوا يشكلون اليوم قوة على الأرض، ضمن قوات الشرعية اليمنية، التي أثبتت جدارتها وقدرتها على تولي المسئولية وحفظ الأمن في المناطق المحررة، خصوصًا في محافظة الحديدة، إلى جانب قوات التحالف العربي.

وتابع: "نحن جزء رئيس وفعّال في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، وأي قرار نتخذه يكون بالتنسيق مع المملكة ودول التحالف.

تقود السعودية تحالفًا عسكريًا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

أدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد، كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلًا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة، خصوصًا الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.