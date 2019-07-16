تحل اليوم الذكرى الـ 40 على تولي الرئيس الأسبق الراحل صدام حسين رئاسة الجمهورية العراقية، وبالتزامن مع إحياء الذكرى عرض موقع بيع إلكتروني وثيقة نادرة له. تعود الوثيقة لعام 1994 وتنص على الإعتراف بشخص متوفي يدعى "مسلط روكان أحمد" والذي يعمل موظفا في ديوان الرئاسة أنه شهيد وله كل الحقوق المقررة لشهداء الجيش الشعبي. لشهداء الجيش الشعبي. عُرضت الوثيقة على الموقع الإلكتروني بمبلغ 2 مليون دولار، وذكر الموقع أن الوثيقة رسمية من الحكومة العراقية وتعلن عن وفاة جنديين خلال معركة، ووقع عليها صدام بالحبر الأخضر بتاريخ 7-7-1994. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. وثيقة نادرة لصدام حسين عمرها 24 عامًا بمنح "صك الشهادة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.