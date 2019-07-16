قيود أميركية على حركة ظريف في نيويورك

بعد أسابيع من تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، منحت واشنطن ظريف تأشيرة دخول لحضور اجتماع للأمم المتحدة، لكنها منعته من حرية التنقل داخل نيويورك.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن المنظمة الدولية عبّرت للولايات المتحدة عن قلقها بشأن القيود المُشددة على حركة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارته لنيويورك هذا الأسبوع.

ووصل ظريف إلى نيويورك يوم الأحد، بعدما وافق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على الزيارة وسط توتر شديد بين البلدين.

لكن مسؤولاً بوزارة الخارجية الأميركية، قال إنه سيُسمح لظريف بالتنقل فقط بين الأمم المتحدة، والبعثة الإيرانية لدى المنظمة، ومقر إقامة سفير إيران بالأمم المتحدة، ومطار جون كنيدي في نيويورك.

Advertisements

اقرأ أيضاً... ترامب يفرض "عقوبات قاسية" تستهدف المرشد الإيراني

وقال حق للصحفيين إن الأمانة العامة للمنظمة "على اتصال وثيق ببعثتي الولايات المتحدة وإيران الدائمتين لدى الأمم المتحدة ونقلت مخاوفها للبلد المضيف".

وكانت واشنطن قد هددت في أواخر الشهر الماضي، بفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني بعدما فرضت عقوبات على المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي و8 من قادة "الحرس الثوري" التي تصنفها أميركا منظمة إرهابية.