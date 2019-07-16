برلين تبقي زعيم "داعش" في ألمانيا في السجن الاحتياطي

قررت المحكمة الاتحادية الألمانية إبقاء زعيم "داعش" في ألمانيا المشتبه به، "أبو ولاء" في السجن الاحتياطي.
وقالت المحكمة الإقليمية في مدينة تسيله الألمانية، اليوم الثلاثاء، إنه تم بذلك رفض الطعن على قرار إيداع المتهم السجن الاحتياطي.
ورأت المحكمة الاتحادية أن إيداع المتهم السجن الاحتياطي منذ عام 2016 مبرر، وذلك على خلفية جسامة الجرائم المتهم فيها، والعقوبة المتوقعة، وخطر فرار المتهم.
تجدر الإشارة إلى أن "أبو ولاء" يُحاكم مع أربعة آخرين منذ عام 2017 بتهمة دعم تنظيم إرهابي أجنبي والانتماء إليه.
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وتتهم السلطات الألمانية الخمسة، باستمالة شباب من منطقة الرور ومدينة هيلدسهايم إلى التنظيم الإرهابي، وإرسالهم إلى المناطق التي يقاتل فيها تنظيم "داعش" الإرهابي.
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