وفاة أسير فلسطيني في سجنه ودهس طفل في الخليل

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدري أبو بكر، اليوم الثلاثاء، وفاة الأسير نصار طقاطقة في العشرينات من العمر في العزل الانفرادي بسجن "نيتسان" الإسرائيلي في الرملة.

وعلى صعيد متصل أكدت مصادر فلسطينية استشهاد الطفل طارق ذبانية ،7 سنوات، من بلدة ترقوميا غرب الخليل ليل الاثنين ـ الثلاثاء، متاثراً بإصابته بعد أن دهسه مستوطن قرب مستوطنة " ادوره" المحاذية لمكان سكنه أثناء ركوبه دراجة هوائية.

من جانب آخر اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 8 فلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة فيما قامت الجرافات وآليات عسكرية للاحتلال بهدم منشآت زراعية وسكنية في محافظة الخليل بحجة البناء دون تراخيص.

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وأطلق جنود الاحتلال فجراً النار تجاه سيارة شاب فلسطيني عند حاجز عناب بالقرب من مدينة طولكرم شمال الضفة.