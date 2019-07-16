كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير فرنسي يستقيل إثر "فضيحة" موائد العشاء الفاخرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الرجل الثاني في الحكومة الفرنسية استقالته بسبب التقارير التي تشير إلى أنه يعيش نمط حياة فخمًا على حساب دافعي الضرائب في فرنسا.

اعلن وزير البيئة فرانسوا دي روجي اليوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على فيسبوك انه قدم استقالته إلى رئيس الوزراء إدوارد فيليب "للدفاع عن نفسي".

لقد تعرض للنقد الشديد منذ كشف موقع Mediapart للتحقيق الإخباري أنه اعتاد هو وزوجته تقديم وجبات العشاء الفاخرة للأصدقاء عندما شغل منصب رئيس مجلس النواب في البرلمان. وبعد تعيينه مؤخرًا وزيرًا للبيئة، قيل إنه أنفق حوالي 60.000 يورو (68000 دولار) لتجديد مسكنه.

