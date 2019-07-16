كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: مقاطعة سيتشوان وكاليفورنيا يطلقان مشروع مدينة ذكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين وكاليفورنيا بالاشتراك مشروع مدينة ذكية اليوم الثلاثاء لاستيعاب الشركات في مجال الطاقة الجديدة، والجيل الجديد من تكنولوجيا المعلومات، وكذلك تصنيع المعدات المتطورة.

وتبلغ مساحة مدينة ميشان-كاليفورنيا الذكية، في منطقة تيانفو الجديدة بمنطقة ميشان، حوالي 220 هكتار، باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 26 مليار يوان (حوالي 3.78 مليار دولار أمريكي).

كما ستركز المدينة على بحث وتطوير الصناعات بما في ذلك الطاقة الجديدة وتكنولوجيا المعلومات وتصنيع المعدات المتطورة.

ومن المتوقع أن يستغرق حوالي ست سنوات لاستكمال بناء المشروع.

وبحلول ذلك الوقت، سيتم إدخال أكثر من 200 شركة واستقرارها في المدينة، من بينها ما لا يقل عن 50 شركة سوف تمولها الولايات المتحدة.