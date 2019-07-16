كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء التايلاندي الجديد يؤدي اليمين الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدت الحكومة التايلندية الجديدة اليمين الدستورية، وتم تشكيل حكومة منتخبة اسميا بعد خمس سنوات من الحكم العسكري مع إبقاء السلطة في أيدي حلفاء الجيش.

عاد برايوت تشان-أوتشا، الذي استولى كقائد للجيش على السلطة في انقلاب عام 2014 ثم خدم كقائد للمجلس العسكري ورئيس الوزراء، مرة أخرى كرئيس للوزراء. هذه المرة تم انتخابه بتصويت برلماني بعد الانتخابات العامة التي جرت في مارس، والتي أعطت الأحزاب الموالية للجيش الأغلبية.

أجريت الانتخابات وفقًا للقوانين التي سنها المجلس العسكري والتي تهدف إلى الإضرار بالأحزاب السياسية القائمة. يقول النقاد إن التصويت كان غير ديمقراطي وهدفه إطالة حكم الجيش وحلفائه المحافظين.

وقالت متحدثة باسم الحكومة ان الملك مها فاجيرونجكورن ترأس اليمين الدستورية لمجلس الوزراء المكون من 36 عضوا.

