كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض مزيد من العقوبات على فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض المزيد من العقوبات على فنزويلا تستهدف المسؤولين المتهمين بالتورط في التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان.

صرحت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان لها اليوم الثلاثاء بأنها تعمل مع الأمم المتحدة للتأكد من احترام حقوق الإنسان في فنزويلا بعد تقارير عن انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن.

و اضافت موغريني ان "الاتحاد الأوروبي مستعد لبدء العمل من أجل تطبيق تدابير محددة الهدف لأفراد قوات الأمن المتورطين في التعذيب وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان".

اتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير سارية منذ عام 2017، بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة وعلى معدات القمع الداخلي. كما فرضت على 18 مسؤولًا حظر السفر وتجميد أصولهم.

