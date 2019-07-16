كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من ترامب بشأن اتهام جوجل بالخيانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الاتهامات الموجهة لشركة "جوجل" بالخيانة.

واكتشفى ترامب في تغريدة له، اليوم الثلاثاء، بالتعليق أن إدارته ستحقق في اتهام "جوجل" بأنها تعاونت مع الحكومة الصينية، ولكنه لم يعط أي تفاصيل أخرى.

وكان المستثمر والملياردير الأمريكي في وادي السيليكون، بيتر تيل، صرح الأحد، أنه يجب أن يتم إجراء تحقيق مع شركة "غوغل"، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية، بشأن قرارها بالتعاون مع الجيش الصيني بدلا من الحكومة الأمريكية، وفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية.

ويزعم "تيل"، وهو حليف دونالد ترامب، أن المخابرات الصينية، نجحت في اختراق الإدارة العليا لـ"جوجل"، على الرغم من عدم وجود دليل مادي على هذا.

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وقال بيتر تيل، في حديثه في المؤتمر الوطني المحافظ في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن جوجل "تعمل مع الجيش الصيني"، ولفت إلى أن الشركة "قد تم اختراقها تمامًا" من قبل الجواسيس الصينيين.

يشار إلى أن شركة "جوجل" تعرضت للانتقاد، العام الماضي، بسبب خططها لبناء محرك بحث خاضع للرقابة في الصين، يحمل اسم "دراغون فلاي"، والذي على أثره قام موظفو الشركة الأمريكية بالاحتجاج، وبعد حدوث اضطرابات داخلية ووضغوط سياسية، قررت "غوغل" تعليق المشروع.

واختارت "جوجل" عدم تجديد عقدها مع وزارة الدفاع الأمريكية، الذي كان يسمح لها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لـ"جوجل"، من أجل تحليل لقطات الطائرات التي من دون طيار.