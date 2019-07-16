كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دونالد تاسك" يقدم دعمه لـ"فون دير لين" لرئاسة المفوضية الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلقي رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك بثقله السياسي وراء أورسولا فون دير لين الالمانية لينتخبها كرئيسة للمفوضية الأوروبية.

وصرح تاسك، الذي سيتنحى عندما يأتي رئيس المفوضية الجديد، ان الزميلة العضو في حزب الشعب الأوروبي ستكون في وضع مثالي لخلافة جان كلود يونك في رسالة عبر تويتر اليوم الثلاثاء قبل ساعات قليلة من تصويت البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا، اوضح تاسك ان فون دير لين، وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، مناسبة لهذا المنصب.

وكتب "عندما تقول إنها ستكون مقاتلة متحمسة لوحدة أوروبا وقوتها، فإنها تعني ذلك. وستكون الأفضل في ذلك".

من المتوقع أن يتم استبدال تاسك نفسه برئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل هذا الخريف.

