كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير يكشف سبب ضعف المياة والصرف الصحي في المدن الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأساطير عن سياسة المياه والصرف الصحي للفقراء الحضريين اليوم الثلاثاء أن الأساطير تعيق وصول الجميع إلى المياه والصرف الصحي في مدن أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.

وقال نيل جيفري، الرئيس التنفيذي لـ "الصرف الصحي للفقراء في المناطق الحضرية"، إن المنظمة حددت خمس خرافات تمنع المستثمرين والوكالات وصانعي السياسات من التعامل بشكل صحيح مع عدم كفاية الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي الأساسية في مدن عبر مدن أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.

وقال جيفري: "النمو الحضري السريع والتوسع الحضري في جنوب أفريقيا وجنوب آسيا لهما القدرة على تحقيق فوائد هائلة لكلا المنطقتين، مما يؤدي إلى انتشال الملايين من الفقر، لكن هذه المناطق لن تجني سوى فوائد هذا التغيير الديموغرافي الهائل إذا تمت إدارة التحضر بشكل جيد".

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وقال إنه من المهم أن الأساطير الخمسة، وهي المرافق غير المكتملة غير قادرة على خدمة الأشد فقرًا، وينبغي أن تكون المياه مجانية، وينبغي أن تكون المجتمعات مسؤولة عن خدماتها الخاصة، مع التركيز فقط على المرافق المنزلية وبناء المراحيض التي ستحل أزمة الصرف الصحي، للاستفادة من المياه النظيفة وبأسعار معقولة للناس.

وقال جيفري: "من خلال التغلب على الأساطير الخمسة المحددة في هذه السياسة الموجزة، يمكن توفير المياه النظيفة والمتاحة بسهولة وبتكلفة معقولة والمرافق الصحية الآمنة والكريمة لجميع المواطنين الذين يعيشون في المناطق الحضرية".

كما يقول موجز السياسات أيضًا أنه في عام 2000، كان ثلث السكان فقط في جنوب إفريقيا يعيشون في مناطق حضرية، لكن وفقًا للإسقاطات، بحلول عام 2035، سيكون أكثر من النصف.

