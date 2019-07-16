كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رجال الانقاذ في باكستان ينتشلون 8 جثث بعد انفجار منجم للفحم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اوضح مسؤول باكستاني ان فرق الإنقاذ أنقذت عاملين وانتشلت جثث ثمانية آخرين بعد انفجار الميثان الذي حاصر 10 اشخاص في منجم للفحم في مقاطعة بلوخستان الجنوبية الغربية.

سقط المنجم جزئيًا من على ارتفاع أكثر من 4000 قدم (1،220 مترًا) تحت السطح في منطقة ديغاري بالقرب من العاصمة الإقليمية كويتا، عقب انفجار ليلة الأحد. وصرح عمران زرقون، وهو مسؤول كبير في إدارة الكوارث، ان عملية البحث قد اكتملت اليوم الثلاثاء، وانه سيتابع التحقيق في الحادث.

كان العاملان اللذان تم انقاذهما اليوم الثلاثاء فى حالة حرجة. يوم الاثنين، عثر رجال الإنقاذ على عامل مناجم آخر، وليس ضمن مجموعة العشرة، الذين كانوا أقرب إلى السطح عندما وقع الانفجار.

يتم تجاهل معايير السلامة على نطاق واسع في صناعة تعدين الفحم في باكستان، مما يؤدي إلى العديد من الحوادث القاتلة.

