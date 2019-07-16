كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: الصفقة النووية الإيرانية "لا يمكن الاستغناء عنها" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصفت الصين الاتفاق النووي الإيراني بأنه "لا يمكن الاستغناء عنه"، وهو الطريقة الوحيدة لحل المخاوف بشأن البرنامج النووي لطهران.

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية جينج شوانغ اليوم الثلاثاء إن "التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية هو الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق والفعالة لتسوية القضية النووية الإيرانية وتخفيف التوترات"، مضيفا ان التزام إيران بالاتفاقية يجب أن تعالجه اللجنة المشتركة التي تشرف عليه.

وألقى جينج باللوم على الولايات المتحدة في التسبب في التوترات الحالية بسبب انسحاب إدارة ترامب من الصفقة العام الماضي واعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران، مشيرا الي انه يجب علي الولايات المتحدة ان تكف عن ممارسة الضغط على ايران وتهيئة الظروف لتسوية سياسية ودبلوماسية لهذه القضية

