كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 7 أشخاص إثر انهيار مبنى من طابقين في وسط نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مسؤولون محليون اليوم الثلاثاء أنه تم انتشال سبع جثث من حطام مبنى من طابقين انهار مساء الاثنين فى مدينة جوس بوسط نيجيريا.

كما انهار المبنى في منطقة جوس نورث الحكومية المحلية في عاصمة ولاية بلاتو فجأة، مما تسبب في حالة من الذعر بين السكان في الحي.

وقال جوني بالا، رئيس عمليات الإنقاذ في الوكالة الحكومية لإدارة الطوارئ، إن ثلاثة جرحى تم إخراجهم من الأنقاض حتى الآن، وأحدهم في حالة حرجة.

وقال بالا إن عدد الضحايا المحدد قد يزيد، حيث أن عملية الإنقاذ لا تزال مستمرة.

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وصرح المتحدث باسم شرطة الولاية تيرنا تيوب لشينخوا بأن سبب الانهيار لم يتم التأكد منه بعد.

ووفقا له، سيتم البدء في التحقيق قريبا لتحديد السبب.

وفي مارس آذار، تأكد وفاة 12 تلميذًا على الأقل من مدرسة ابتدائية بعد انهيار مبنى من ثلاثة طوابق كان يضم مدرستهم في لاغوس، المركز التجاري لنيجيريا.

