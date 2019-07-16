إعلامية مصرية شهيرة تعلن رغبتها في الزواج من مغربي

قالت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، أخيرا، إنها ترغب في الزواج من مغربي، وذلك في خضم حديثها عن جمال المغرب كبلد عبر تدوينة فايسبوكية.

ونشرت الإعلامية، الشهيرة في مصر، تدوينة كتبت فيها: “سأتزوج مغربيا لأقضي معه الصيف على شواطئ كازابلانكا، وطنجة، وأغادير، بينما نقضي الشتاء على ضفاف نيل أسوان”.

ودونت ياسمين الخطيب في بداية المنشور: “أظن أن للأطلسي “نداهة” استهدفت قلبي فأصيب بعشق هذا البلد. أنا غارقة في فتنة اللونين الأزرق والأبيض، اللذين يحيطان بكل شيء هنا”.

وتوجد الإعلامية الشهيرة، في الفترة الحالية، في المغرب، حيث انضمت إلى قائمة المشاهير، الذين سحرهم جمال المملكة.

يذكر أن ياسمين الخطيب، طليقة المخرج المصري، خالد يوسف، وقد أثارت الجدل في رمضان بوصفها، في تصريح تلفزي، زواجها منه باللعنة التي تطاردها.