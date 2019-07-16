أسماء لمنور: الملك منحني شرف منح هويتي لابني

جددت الفنانة أسماء لمنور، أمس الاثنين، شكرها للملك محمد السادس، الذي منح ابنها آدم الجنسية المغربية، إذ نشرت صورة فيها تعليقها عن الموضوع.

وقالت لمنور حول حصول ابنها آدم على الجنسية المغربية: “بفضل جلالتكم ابني آدم أصبح مغربيا، منحته أمومتي حبي وهويتي التي أتنفسها، أينما حللت وارتحلت، شكرا جلالة الملك على منحي شرف هويتي، وجنسيتي، وثوابت الأمة المغربية لابني آدم”.

الصورة، التي شاركتها لمنور، كلمتها للملك، وجهتها إليه بمناسبة الذكرى 20 لتربعه على العرش، وأدلت بها في تصريح لمجلة “fammes du maroc”.

ويحمل ابن لمنور الوحيد، آدم، الجنسية التونسية في الأصل، كون والده من تونس.

ويعيش ابن المنور، آدم، الذي يبلغ من العمر 8 سنوات، رفقتها، ودائما ما يظهر معها في صور تشاركها مع جمهورها.