اختفاء ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز وتلميحات لدور إيراني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لا يزال يتصاعد القلق على مصير ناقلة نفط إماراتية توقفت عن بث موقعها قبل يومين، وذلك في ظل التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج.

وجاء أن بيانات تتبع ناقلة النفط التي كانت تمر عبر مضيق هرمز قد انجرفت نحو المياه الإيرانية، وتوقفت عن بث موقعها، قبل يومين.

ولم يتضح ما حديث لناقلة النفط "ريا"، التي كانت ترفع العلم البنمي في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وقال الكابتن رانجيث راجا من شركة "ريفينيتيف" للبيانات لـ"أسوشيتد برس"، اليوم الثلاثاء، إن الناقلة لم تغلق بث موقعها خلال ثلاثة أشهر من الرحلات في جميع أنحاء الإمارات، مضيفا أن "هذا مؤشر على الخطر".

ولم يصدر أي تصريح علني من جانب المسؤولين الإماراتيين أو الإيرانيين بشأن ناقلة النفط، في حين رفض الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، الذي يراقب البحار في الشرق الأوسط، التعليق.

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وبحسب "أسوشييتد برس"، فإن الموقع الأخير للسفينة يظهر أنها كانت متجهة صوب إيران.

وكان قد نقلت شبكة "CNN" عن مصادر في المخابرات الأميركية قولها إن تشتبه بأن قوة بحرية تابعة لحرس الثورة الإيرانية قد استولت في نهاية الأسبوع على ناقلة النفط.

وبحسب التقرير، فإن القوة الإيرانية أرغمت طاقم السفينة إلى التوجه نحو المياه الإقليمية لإيران، بينما أكدت واشنطن أنه لا يمكن إجراء اتصالات مع الطاقم.

وأضاف التقرير، نقلا عن مصادر أخرى في منطقة الخليج، ادعاءها أن القوة الإيرانية جرت ناقلة النفط بسبب خلل أصابها.

وتشير أجهزة التتبع إلى أن الاتصال الأخير مع ناقلة النفط، التي يبلغ طولها 58 مترا، كان ليلة السبت الأحد، وكانت تتنقل بين دبي والشارقة على الشاطئ الغربي للإمارات، وبين الفجيرة على الشاطئ الشرقي، عن طريق مضيق هرمز.