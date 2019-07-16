النفط يرتفع بفعل التوترات والإعصار باري

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، وسط توترات في منطقة الشرق الأوسط يخفف من أثرها استئناف الإنتاج في خليج المكسيك بعد الإعصار باري وازدهار الإمدادات الأميركية بفضل النفط الصخري.

ومازالت الأسعار تتعرض لضغوط، إذ أظهرت بيانات الاثنين أن النمو الاقتصادي في الصين في الربع الثاني من العام تباطأ إلى 6.2 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، وتلك أضعف وتيرة فيما لا يقل عن 27 عاما.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا إلى 66.69 دولار للبرميل. وخسر خام القياس العالمي 24 سنتا أو 0.4 بالمئة يوم الاثنين.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا إلى 59.77 دولار للبرميل. وتراجع الخام القياسي الأميركي نحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة.