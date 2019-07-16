مجلس البصرة يناقش مطالب إقامة التظاهرات ويصدر قراراً يخص اتفاقية مع الكويت

ناقش مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، مطالب إقامة التظاهرات في المحافظة، فيما اصدر قراراً برفض اي اتفاقية بعدم إشراك الحكومة المحلية، بعد مناقشة مسودة الاتفاقية العراقية الكويتية.

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "جلسة مجلس محافظة البصرة الاعتيادية التي عقدت اليوم ناقشت مطالب إقامة التظاهرات في محافظة البصرة وآلية التعامل معها من الناحية القانونية والخدمية والأمنية".

وأضاف البيان أن الجلسة "شهدت مناقشة مسودة الاتفاقية العراقية الكويتية ورأي المجلس في صددها"، مشيرا الى انه "تم إصدار قرار برفض اي اتفاقية بعدم إشراك الحكومة المحلية بما لا ينسجم مع مصلحة محافظة البصرة خصوصا في موضوع إنشاء المناطق الحرة او الربط السككي او المناطق الصناعية".