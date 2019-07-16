بالفيديو: كيف تبدو صور السياسيين في مراحل 'الشيخوخة المتأخرة'؟

هوس من نوع أخر يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، بصور المستخدمين في مرحلة الشيخوخة، حتى اوشكت مواقع التواصل الاجتماعي ان تتحول إلى "دار مسنين"، بحسب وصف رواد هذه المواقع.

التطبيق الذي تتم عن طريقه معالجة الصور، يحاكي الطريقة التي تعمل بها الشبكات العصبية من أجل تغيير الشعر أو لون البشرة أو الخلفيات في الصور الشخصية، في تجربة شدت المتابعين في النظر الى المستقبل بصورة ساخرة برغم قتامة الحال.



الى لذك، انسحب الامر الى مساحة اخرى باستخدام التطبيق الذي يعرف بـ "Face App في التلاعب بملامح بعض القادة والزعماء والمؤثرين على العملية السياسية. بينما أشار بعضهم إلى أن معظم سياسيي العراق هم في خريف العمر وسيخرجهم التطبيق إلى مراحل "الشيخوخة المتأخرة".

ورصدت السومرية عدة صور، تلقي نظرة على المستقبل، ومعرفة كيف ستكون أشكال بعض المشاهير والسياسيين والإعلاميين بعد هذه السنوات الطويلة.

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