التطبيق الذي تتم عن طريقه معالجة الصور، يحاكي الطريقة التي تعمل بها الشبكات العصبية من أجل تغيير الشعر أو لون البشرة أو الخلفيات في الصور الشخصية، في تجربة شدت المتابعين في النظر الى المستقبل بصورة ساخرة برغم قتامة الحال.
الى لذك، انسحب الامر الى مساحة اخرى باستخدام التطبيق الذي يعرف بـ "Face App في التلاعب بملامح بعض القادة والزعماء والمؤثرين على العملية السياسية. بينما أشار بعضهم إلى أن معظم سياسيي العراق هم في خريف العمر وسيخرجهم التطبيق إلى مراحل "الشيخوخة المتأخرة".
ورصدت السومرية عدة صور، تلقي نظرة على المستقبل، ومعرفة كيف ستكون أشكال بعض المشاهير والسياسيين والإعلاميين بعد هذه السنوات الطويلة.يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: كيف تبدو صور السياسيين في مراحل 'الشيخوخة المتأخرة'؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.