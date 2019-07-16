لعشاق المغامرات... اليكم أغرب الفنادق!

لمحبي المغامرات هناك فنادق خيالية تضفي طابعا خاصا على رحلتك وترسخها في ذاكرتك، خيارات إقامة سياحية فريدة من نوعها معظمها مخصص حصريا للمغامرين من عشاق السفر.

واستعرضت الكاتبة بولينا ماكاروفا في تقرير نشره موقع "آف بي ري" الروسي أفضل المنتجعات والفنادق المريحة والشواطئ الرائعة حول العالم التي تشكل نقاط جذب سياحية، تعرف عليها: النوم على رفوف الكتب

يمكن لعشاق القراءة النوم طوال الليل على سرير على هيئة رف كتب في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد افتتاح فندق "الكتاب والسرير" في مدينة إكيبوكورو سنة 2015 المستوحى تصميمه من متاجر الكتب والمكتبات.

وأصبحت هذه الفكرة شائعة اليوم، حيث تنتشر في ست مدن يابانية تشترك جميع فنادقها بتوفير مجموعة كبيرة من الكتب للنزلاء.



النوم في الرافعة التاريخية

يمكن لنزلاء فندق فارالدا كرين الواقع في أمستردام حجز غرفة في الرافعة التاريخية التي حولت إلى فندق، وتجربة القفز بالحبل من أعلى الرافعة، وعلى الرغم من المظهر الصناعي للفندق فإنه من الفنادق الفاخرة.

لمحبي الفضاء.. جسم طائر مجهول

ويمكن لمحبي الفضاء والخيال العلمي قضاء الليل في فندق على شكل جسم طائر مجهول، وقد انتشر هذا النوع من الفنادق في جميع أنحاء العالم لإرضاء محبي الخيال العلمي أو الضيوف الذين يبحثون عن إقامة فريدة من نوعها. ويمكن لمحبي الفضاء والخيال العلمي قضاء الليل في فندق على شكل جسم طائر مجهول، وقد انتشر هذا النوع من الفنادق في جميع أنحاء العالم لإرضاء محبي الخيال العلمي أو الضيوف الذين يبحثون عن إقامة فريدة من نوعها. النوم بضيافة "المنزل المجنون"

يعد بيت ضيافة "هانغ" المعروف أيضا باسم "المنزل المجنون" في فيتنام من الفنادق التي لا مثيل لها على وجه الأرض، فهو يشبه من الداخل أحد منازل قصة "أليس في بلاد العجائب".

وهذا الفندق مصمم على هيئة شجرة ويحمل توقيع مهندس معماري فيتنامي صمم العديد من بيوت الضيافة الخارقة للعادة. استخدمت في بناء الفندق عناصر فنية مجردة من الطبيعة، ويتكون من طوابق عديدة وغرف كثيرة، فضلا عن حدائق تحتوي على مسارات عدة، كما يؤمن هذا النوع من الفنادق رحلات مثيرة عبر ممرات الأنفاق. النوم في كرة فوق الشجرة

توجد في مقاطعة كورنوال جنوب غرب إنجلترا غرف كروية الشكل على الأشجار معلقة باستخدام كابلات على ارتفاع ثلاثة أمتار فوق سطح الأرض. Advertisements

ويعتمد المنزل المصنوع من الخشب على مشاريع السفن الهوائية، حيث يصعد الضيوف إلى غرفهم التي تحتوي على سرير وموقد يعمل بالحطب باستخدام الدرج. مشاهدة النجوم من مستودع الحبوب

كان فندق سيلو ستاي في نيوزيلندا بالبداية مستودعا لتخزين الحبوب، وللوهلة الأولى قد يبدو أن هذا المكان غير مناسب للسكن ومن المستبعد أن يقضي داخله المرء ليلة كاملة، غير أن هذه المستودعات خضعت لتحسينات عدة لضمان توفير أماكن إقامة مريحة.



وعلى الرغم من غرابة مظهره الخارجي فإن الفندق يحتوي على مطبخ وغرفة نوم فسيحة وحمام، مع إمكانية مشاهدة السماء المرصعة بالنجوم من فتحات المستودع مباشرة من على السرير، كما تحتوي هذه الغرف الفريدة من نوعها على نظام تبريد فعال يتم تشغيله في الصيف. وعلى الرغم من غرابة مظهره الخارجي فإن الفندق يحتوي على مطبخ وغرفة نوم فسيحة وحمام، مع إمكانية مشاهدة السماء المرصعة بالنجوم من فتحات المستودع مباشرة من على السرير، كما تحتوي هذه الغرف الفريدة من نوعها على نظام تبريد فعال يتم تشغيله في الصيف. النوم داخل نبتة الفطر

يوفر أحد الفنادق في السويد لضيوفه غرف نوم على شكل نبتة الفطر أو جذع شجرة، وتعرف هذه الفنادق غير العادية والمثيرة للدهشة باسم "نوركفارن"، وتتميز بحجراتها الفاخرة التي تضيف إلى الرحلة طابعا خاصا.



ويأوي الضيوف في هذا الفندق داخل أعشاش تشبه الفطر الأبيض أو المرقط أو جذوع الشجر الكبيرة، وتبدو هذه الحجرات كما لو أنها مأخوذة من صور القصص الخيالية المخصصة للأطفال، ولا تقل طاقة استيعابها عن أربعة أشخاص. ويأوي الضيوف في هذا الفندق داخل أعشاش تشبه الفطر الأبيض أو المرقط أو جذوع الشجر الكبيرة، وتبدو هذه الحجرات كما لو أنها مأخوذة من صور القصص الخيالية المخصصة للأطفال، ولا تقل طاقة استيعابها عن أربعة أشخاص. في أميركا فندق على هيئة كلب

يعطي الفندق الأميركي المصمم على هيئة كلب بيجل في ولاية أيداهو الأميركية معنى لعبارة "النوم في بيت للكلاب"، ويتكون من طابقين.



النوم على جبل بركاني

في أعماق الغابات المطيرة التشيلية يوجد فندق على شكل جبل بركاني يطلق عليه اسم "مونتانا ماجيك" مجهز بنظام تصريف يحاكي الاندفاع البركاني، وتحيط به مساحات خضراء.