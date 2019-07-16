بالصور: أحلام كما لم تروها من قبل... ما سرّ إطلالتها؟

أثارت صورا للفنانة الاماراتية أحلام تساؤلات كثيرة حول إطلالتها، اذ اتهمها جمهورها بالمبالغة بتعديل هذه الصور عبر الفوتوشوب.

وفي السياق هذا، بدت الفنانة أحلام الشامسي بغاية النحافة في أحدث صور لها، كما أنها اعتمدت لوك جديد بالشعر القصير. ولكن رغم ذلك التغيير في شكلها، الا ان هذه الصور لم تمرّ مرور الكرام لدى روّاد مواقع التواصل الإجتماعي.



الى ذلك، فقد اتهمها البعض بالمبالغة باستخدام الفوتوشوب معتبرين انها لم تعد تشبه نفسها في الحقيقة. فيما تساءل آخرون حول عما اذا كانت قد خضعت لعملية شفط دهون حوّلتها إلى نجمة نحيفة.

وكانت أحلام قد نشرت مجموعة من الصور على حسابها الخاص في تويتر، وأرفقتها بالقول: "انتظركم جمهوري في عسير الجمال والفخر #حنا_فوق في #موسم_السوده ١٣/٨ اغسطس انتظركم جمهوري #بنت_زايد ".