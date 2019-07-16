فصل توأم ملتصق من الرأس بجراحة استغرقت أكثر من 50 ساعة (صور)

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أعلن أطباء، اليوم الثلاثاء، أن توأما ملتصقا من الرأس، خضع لجراحة ناجحة في مستشفى بريطاني، تم خلالها فصل الجمجمة والمخ والأوعية الدموية.
وقال ديفيد جيه. دوناواي، الذي اشترك في الإشراف على فريق الجراحة الذي عالج التوأمتين: "اتحاد القحف حالة نادرة ومعقدة"، مضيفا أن العملية التي أجريت في شباط، كانت الأكثر تعقيدا من نوعها التي يجريها فريقه حتى اليوم.
واستغرقت العملية أكثر من 50 ساعة من الجراحة واحتاجت لحوالي 100 شخص من أعضاء الطاقم الطبي.
والتصاق التوأمين من الرأس مع جمجمتين متداخلتين وجسمين منفصلين أمر نادر يحدث بين المواليد بنسبة أقل من مرة واحدة في المليون، بينما ما زال امتداد الاتصال بينهما إلى أوعية المخ أمر نادر.
وقال دوناواي إن عملية الفصل هذه أسهمت فيها التكنولوجيا الفنية، بما فيها الواقع الافتراضي والتصوير المتطور السريع الثلاثي الأبعاد، مما أتاح للجراحين استخدام صور لمخ الفتاتين وأوعيتهما الدموية للإعداد والتدريب على الجراحة قبل التنفيذ للحد من المضاعفات.
وتمت الإجراءات الطبية في مستشفى "غريت أورموند استريت" في لندن، مع تحسن صحة الفتاتين، مما سمح بخروجهما من المستشفى بعد 4 أشهر في الأول من تموز الجاري.
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