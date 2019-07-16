بالفيديو: خريجو الهندسة يرفعون الصوت ويناشدون رئيس الوزراء لإنقاذهم من واقعهم المرير

فبعد ان سئموا الحديث مع المسؤولين، طالب الخريجون هذه المرة قناة السومرية بايصال صوتهم الى رئيس الوزراء، للتدخل الفوري عسى ان يجد لهم الحل.

تجدر الاشارة الى ان ثمة خريجات تركن منازلهن ليلتحقن بركب المتظاهرين، من اجل المطالبة بفرص عمل في المؤسسات الحكومية.



وعلى الرغم من حجم التظاهرات والاعتصامات الكبيرة التي حصلت في العراق وتحديدا في العاصمة، يبقى المواطن البسيط يطالب لكن من دون جدوى.

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