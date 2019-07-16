يفترشون الأرض لأكثر من ثلاثين يوما، في انتظار رأفة ورحمة الجهات المعنية بالعطف عليهم، وتنفيذ مطالبهم التي بقيت حبيسة ادراج مكاتب المسؤولين الذين وعدوا ولكنهم اخلفوا.
تجدر الاشارة الى ان ثمة خريجات تركن منازلهن ليلتحقن بركب المتظاهرين، من اجل المطالبة بفرص عمل في المؤسسات الحكومية.
وعلى الرغم من حجم التظاهرات والاعتصامات الكبيرة التي حصلت في العراق وتحديدا في العاصمة، يبقى المواطن البسيط يطالب لكن من دون جدوى.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: خريجو الهندسة يرفعون الصوت ويناشدون رئيس الوزراء لإنقاذهم من واقعهم المرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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