الرئيس العراقي يطالب بحل قضايا "كردستان" وفق الدستور

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء، إلى اعتماد لغة الحوار لحل القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وفقا لدستور البلاد.

وأكد "صالح"، خلال استقباله مسرور برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان، أهمية تنسيق الرؤى المشتركة واعتماد لغة الحوار البناء لحل كافة القضايا العالقة بين بغداد وأربيل، وفقاً للدستور والمصلحة الوطنية وتحقيق العدالة.

وأعرب عن ثقته في "تحقيق التوافق بين الأطراف السياسية للارتقاء بمستوى العلاقات، وتذليل العقبات أمام توفير الخدمات للشعب العراقي".

ولفت رئيس حكومة إقليم كردستان إلى رغبة حكومته "بتكثيف الحوار والاحتكام إلى الدستور، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الأخوية".

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ومن المنتظر أن يجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان، الذي وصل إلى بغداد الثلاثاءىبرفقة وفد وزاري من الإقليم مع رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي لبحث الملفات العالقة بين الطرفين.





ويتصدر هذه المباحثات ملف مستحقات النفط وآلية تصدير الخام من حقول كردستان بإشراف شركة النفط الوطنية العراقية (سومو).

وفي 10 يوليو/تموز الماضي، أدى مسرور بارزاني رئيس وزراء كردستان العراق وحكومته المكونة من ٢٣ وزيراً، اليمين القانونية أمام برلمان الإقليم.

وبعد أدائه اليمين القانونية، تعهد بارزاني بزيارة بغداد لبحث آلية التعاون لتعزيز شراكة مستقرة وبناءة مع الحكومة المركزية.